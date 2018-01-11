61 suçtan aranan cezaevi firarisi Didim'de yakalandı

DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'nın Didim ilçesinde, ülkenin değişik yerlerinde işlediği 61 ayrı suç nedeniyle aranan ve cezaevi firarisi olduğu da belirtilen O.A. (42), polis ekiplerince yakalandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı ve toplam 61 ayrı suç nedeniyle arandığı belirtilen cezaevi firarisi O.A.'nun, Didim'in turistlik merkezlerinden Akbük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, O.A.'yı bir sitedeki evde saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan O.A., emniyete götürüldü. 'Dolandırıcılık, bilişim sistemlerini kötüye kullanmak suretiyle hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, hileli iflas' gibi suçlardan arandığı belirtilen O.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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