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62 bin nüfuslu ilçede, ilk kez rock konseri düzenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

MARDİN'in 62 bin nüfuslu Derik ilçesinde ilk kez bir rock konseri düzenlendi.

62 bin nüfuslu ilçede, ilk kez rock konseri düzenlendi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in 62 bin nüfuslu Derik ilçesinde ilk kez bir rock konseri düzenlendi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '2'nci Geleneksel 19 Mayıs Gençlik Festivali' etkinlikleri kapsamında Derik'e gelen 'Grup 84', söylediği şarkılarla ilçe sakinlerini coşturdu.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen '2'nci Geleneksel 19 Mayıs Gençlik Festivali' kapsamında, Derik ilçesi ilk kez bir rock konserine ev sahipliği yaptı. 1926 yılından beri Mardin'in ilçesi olan, 62 bin nüfuslu Derik ilçesinin Kale Mahallesi'nde bulunan Mehmet Ayaydın İlkokulu bahçesindeki konserde 'Grup 84' sahneye çıktı. Yaklaşık 3 saat süren konserde, ilçe sakinleri 'Grup 84'ün şarkılarına eşlik edip, eğlendi. Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde, 'Grup 84', büyük beğeni topladı.
Konseri, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hakan Kafkas, eşi Kübra Kafkas, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Şahinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ ve Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan da izledi. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, konserin ardından, Grup 84 ekibine çiçek verdi. Konserden sonra kısa bir konuşma yapan Kaymakam Kafkas, "Yaklaşık 1.5 yıldır burada görev yapıyoruz. İnan ki sizleri çok seviyoruz. Bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz. Grup 84'e çok teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadılar" dedi.
'KEL VE GÖBEKLİ BİR ADAM BEKLİYORDUK'
Grup 84 üyelerinden Tuna Velibaşoğlu ise "Türkiye'nin en yakışıklı Kaymakamı ile tanıştıklarını belirterek, "Çok acayip olduk. Kel ve göbekli bir adam bekliyorduk. Kendisi manken gibi maşallah" dedi.
İlk defa bir rock konserine geldiğini söyleyen ilçe sakinlerinden Sabri Ölçer (48) ise "Konserde inanılmaz bir kalabalık var. Çok güzel oldu. İlk defa Derik'te böyle bir şenlik oluyor. Derik halkının böyle şenliklere ihtiyacı vardı. Binlerce insanla bu coşkuyu hep beraber yaşıyoruz" dedi.

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62 bin nüfuslu ilçede, ilk kez rock konseri düzenlendi62 bin nüfuslu ilçede, ilk kez rock konseri düzenlendi62 bin nüfuslu ilçede, ilk kez rock konseri düzenlendi62 bin nüfuslu ilçede, ilk kez rock konseri düzenlendi

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