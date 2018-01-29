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65 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 20:12 | Son Güncelleme 1 saat önce

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polis ekipleri 3 hafta süren çalışmanın ardından çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 65 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.Ç.'yi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 65 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan İ.Ç.'nin yakalanması için 3 hafta önce yoğun bir çalışma başlattı. 3 hafta süren saha çalışmasında İ.Ç.'nin sürekli adres değiştirdiğini belirleyen ekipler, üç ayrı bölgede bazı adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan baskınlar sonucu aranan İ.Ç., Kayabaşı Mahallesi 6355 Sokak üzerinde bir evde yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Kapalı Cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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