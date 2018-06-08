6,5 yıldır süren cinayet davasında sanıkların tahliye talebine ret

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, 7 Eylül 2011'de kaybolduktan 3 gün sonra boş arazide cesedi bulunan emekli madenci Hüsnü Basatlı'yı (63) öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Caner Kuzucu (27) ve Selahattin Kuzucu'nun (27) tahliye talepleri reddedildi.
Çaycuma'ya bağlı Basat köyünde oturan evli ve 6 çocuk babası Hüsnü Basatlı, kaybolduktan 3 gün sonra boş arazide başına tabancayla ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından, Hüsnü Basatlı'nın daha önce altın dolandırıcılığından birlikte adli işlem gördüğü Caner Kuzucu ve Selahattin Kuzucu gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Bir süre tutuksuz yargılanan Caner Kuzucu ve Selahattin Kuzucu 2,5 yıl önce ise tutuklandı.
Yaklaşık 6,5 yıldır süren davayla ilgili Caner Kuzucu ve Selahattin Kuzucu, bugünkü duruşmada hakim karşısına çıktı. Selahattin Kuzucu, Hüsnü Basatlı'nın öldürülmesiyle ilgisinin olmadığını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi. Caner Kuzucu da suçlamaları kabul etmeyerek, uzun zamandır tutuklu olduğunu, davanın sonuçlandırılmasını istediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliye taleplerini reddederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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