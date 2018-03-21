HABER

68 bin liralık altın çalan sahte polisler adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Çorum’da kendilerini polis olarak tanıtan ve gittikleri evin sahibinin altınlarını çalan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Üçdutlar Mahallesi’nde Feride C.

Çorum’da kendilerini polis olarak tanıtan ve gittikleri evin sahibinin altınlarını çalan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Üçdutlar Mahallesi’nde Feride C. (54) adlı kadını telefonla arayan Mehmet O. (37) ve Faruk A. (35) adlı şahıslar kendilerini polis olarak tanıttı. Şahıslar, telefonla görüştükleri Feride C.’ye adının bir hırsızlık olayına karıştığını evde bulunan altınların inceleneceğini belirterek telefonu kapattı. Daha sonra Feride C’nin evine giden zanlılar kadından altınları alarak kayıplara karıştı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Mehmet O.’yu kısa sürede yakaladı. Zanlının üstünde yapılan aramada piyasa değeri 68 bin 750 lira olan 13 adet bilezik, 5 adet çeyrek, 1 çift küpe, 2 adet yüzük, 1 adet zincir ele geçirildi.
Olayın ardından kaçan diğer zanlının yakalanması için güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri bir otomobille kaçan diğer zanlıyı Alaca ilçesinde yakaladı. Kısa sürede yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından 2 zanlı haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi.
Altınları çalınan Feride C.’nin “Televizyonlarda bu tür haberleri izlerken bu kadarda olmaz diyordum. Ama benimde başıma geldi” dediği öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.