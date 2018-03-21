68 bin liralık altın çalan sahte polisler adliyeye sevk edildi

Çorum’da kendilerini polis olarak tanıtan ve gittikleri evin sahibinin altınlarını çalan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Üçdutlar Mahallesi’nde Feride C. (54) adlı kadını telefonla arayan Mehmet O. (37) ve Faruk A. (35) adlı şahıslar kendilerini polis olarak tanıttı. Şahıslar, telefonla görüştükleri Feride C.’ye adının bir hırsızlık olayına karıştığını evde bulunan altınların inceleneceğini belirterek telefonu kapattı. Daha sonra Feride C’nin evine giden zanlılar kadından altınları alarak kayıplara karıştı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Mehmet O.’yu kısa sürede yakaladı. Zanlının üstünde yapılan aramada piyasa değeri 68 bin 750 lira olan 13 adet bilezik, 5 adet çeyrek, 1 çift küpe, 2 adet yüzük, 1 adet zincir ele geçirildi.
Olayın ardından kaçan diğer zanlının yakalanması için güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri bir otomobille kaçan diğer zanlıyı Alaca ilçesinde yakaladı. Kısa sürede yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından 2 zanlı haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi.
Altınları çalınan Feride C.’nin “Televizyonlarda bu tür haberleri izlerken bu kadarda olmaz diyordum. Ama benimde başıma geldi” dediği öğrenildi.
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