68 bin liralık altın çalan sahte polisler tutuklandı

Çorum’da kendilerini polis olarak tanıtan ve gittikleri ev sahibinin altınlarını çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Üçdutlar Mahallesi’nde Feride C. (54) adlı kadını telefonla arayan Mehmet O. (37) ve Faruk A. (35) adlı şahıslar kendilerini polis olarak tanıtıp, telefonla görüştükleri Feride C.’ye adının bir hırsızlık olayına karıştığını ve evde bulunan altınların inceleneceğini belirterek evine gittikleri kadının altınlarını alıp, kayıplara karıştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadınının şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mehmet O.’yu kısa sürede yakalamış zanlının üstünde yapılan aramada piyasa değeri 68 bin 750 lira olan 13 adet bilezik, 5 adet çeyrek, 1 çift küpe, 2 adet yüzük, 1 adet zincir ele geçirilmişti. Olayın ardından kaçan diğer zanlı ise Alaca ilçesinde yakalanmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 zanlı haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.