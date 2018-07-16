69 yaşındaki kadına tecavüze kalkışan şüpheli tutuklandı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 69 yaşındaki N.D. adlı kadına tecavüze kalkıştığı öne sürülen

Davut Tosun (33), mahalle sakinleri tarafından dövüldü. Polise teslim edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, dün sabah İlkadım ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Davut Tosun, iddiaya yalnız yaşayan ve evinden çıkan N.D. adlı kadını ağzını kapatarak yakında bulunan bir ağacın altına götürdü. Şüpheli, yaşlı kadına tecavüze kalkıştı. Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri, şüpheliyi yakalayarak dövdü. Davut Tosun, daha sonra polise teslim edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandılktan sonra adliyeye sevk edildi. Davut Tosun, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

