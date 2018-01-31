6'ncı Ana Jet Üs Komutanı'nın emir astsubayına FETÖ gözaltısı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Vekili Hava Pilot Albay Selahattin Akalp'in emir astsubayı A.Ö. gözaltına alındı.
Amasya'nın Merzifon İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Vekili Albay Selahattin Akalp'in emir astsubayı A.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emir astsubayı A.Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen A.Ö.'nün işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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