  6'ncı katta mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

ADANA, (DHA)- ADANA'da 7 katlı apartmanın dış cephesini boyayan işçiler Uğur Tahvil ve Abdullah İlter, üzerinde bulundukları iskelenin düşmesi sonucu 6'ncı katta mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, 2 işçiyi kurtardı.

Orhangazi Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın dış cephesini boyanan işçiler Uğur Tahvil ve Abdullah İlter'in üzerinde durduğu, çatıya bağlı iskele henüz belirlenemeyen bir nedenle koparak düştü. Bellerinde güvenlik kemeri ile çatıya bağlı olarak asılı kalan işçiler, 6'ncı kat penceresinin demir korkuluklarına tutunarak yardım istedi. Çevredekilerin çağırdığı itfaiye tarafından kurtarılan Tahvil ve İlter, yaralanmadan bulundukları yerden indirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.