6'ncı kattan düşerek ölen Seren, son yolculuğuna uğurlandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde önceki akşam 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 1 çocuk annesi Seren Aydın'ın (25) cenazesi, Beyciler köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı eş Samet Aydın, ifadesinde, kendisi salondayken, Seren'in evin ve girdiği yatak odasının kapısını içerden kilitleyip atladığını söyledi. En yakın arkadaşı Gamze Bilecen de Seren Aydın'ın annesini kaybettikten sonra travma yaşadığını ve bu nedenle intihar etmiş olabileceğini ifade etti. Çerkezköy'de bir hastanede, 2012 yılında hostes olarak çalışan ve evlendikten sonra işten ayrılan 1 çocuk annesi Seren Aydın, önceki akşam Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutları'ndaki apartmanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, genç kadının eşi Samet Aydın'ın ifadesi alındı. Eşinin daire kapısını ve girdiği yatak odası kapısını içerden kilitledikten sonra balkondan atladığını belirten Samet Aydın, şöyle dedi:

"Olay sırasında salonda çocuğumla oturuyordum. Eşimle konuştum, bir süre sonra eşim yatak odasına geçti. Ondan sonra dışarıdan gelen sesleri duyunca balkona çıktım. Sonra eşimin girdiği yatak odasına girmek istedim ama kilitliydi. Eşim olabileceğini düşünerek aşağı inmek istedim. Daire kapısı da kilitliydi. Arabanın içindeki evin yedek anahtarını düşünerek arabanın anahtarını aşağı attım. Kapıcı yedek anahtarı getirerek kapıyı açtı. Sonra eşimin ambulansa konulduğunu gördüm, ben de hastaneye gittim. Kısa bir süre sonra da eşimin hayatını kaybettiğini öğrendim." Seren Aydın'ın oturduğu apartman olaydan sonra sessizliğe bürünürken, en yakın arkadaşı Gamze Bilecen ise genç kadının intiharını annesini kaybetmesinin ardından yaşadığı travmaya bağladı. Seren Aydın'ın mutlu bir evliliği olduğunu, geçen yıl annesinin vefatından sonra ise psikolojisinin bozulduğunu anlatan Bilecen, "Olay günü Seren Aydın kız kardeşi ile birlikte ölen annesinin evine temizliğe gitmişti. Canının sıkkın olduğunu söyleyerek beni eve çağırdı. Evde buluştuktan sonra bir süre sonra canının sıkkın olduğunu söyledi. Ama öyle büyük bir problemi de yoktu. Ben de kendisine bu sorunlarının düzeleceğini söyledim ve o da bana eşi ile konuşmak istediğini söyledi. Eşi eve gelecek diye yanından ayrıldım ve iş yerime gittim. Yarım saat sonra da düştüğü haberini aldım" diye konuştu.