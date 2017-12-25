HABER

7 asker kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 18:27 | Son Güncelleme 10 saat önce

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta TIR içerisinde askerlerin bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 7 asker yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00'da Kars Ardahan karayolunun 2'nci kilometresinde Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında meydana geldi. Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Uzman Çavuş Mikail Şahin yönetimindeki 36 FA 734 plakalı hafif ticari araç, ana yoldan tali yola giren İhsan Saklıca yönetimindeki 25 AJ 987 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücü Mikail Şahin, uzman çavuşlar; Ömer Faruk Kıraç, Aydın Türkmen, erler; İbrahim Kurt, Mesut Doğar, Ramazan Yılmaz ve Yahya Yılmaz yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mikail Şahin, Ömer Faruk Kıraç ve Aydın Türkmen, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 4 asker de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!

Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!

Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!

Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!

Şehri karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama

Şehri karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama

'5 yaşındaki kızını canice öldürdü'

'5 yaşındaki kızını canice öldürdü'

Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Metrelerce yüksekten yere çakıldı! Düşüşünden çok tavrı konuşuldu!

Metrelerce yüksekten yere çakıldı! Düşüşünden çok tavrı konuşuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.