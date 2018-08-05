7 ayda uyuşturucudan 13 bin 773 kişi tutuklandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018 yılının ilk 7 ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 83 bin 160 operasyon düzenlendiği ve 13 bin 773 kişinin tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlar rakamlara da yansıdı. 2018 yılının ilk 7 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32 artarak 83 bin 160 oldu. Operasyonlarda gözaltına alınan 117 bin 267 şüpheliden 13 bin 773'ü tutuklandı. Ayrıca 2018'in ilk 7 ayında ele geçirilen eroin miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 arttı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yaklaşık yüzde 32, gözaltı sayısında yüzde 30, tutuklu sayısında ise yüzde 12'lik artış oldu. Geçen yılın aynı döneminde yapılan 63 bin 205 operasyonda 90 bin 243 kişi gözaltına alınmış, bunların 12 bin 288'i tutuklanmıştı.

44,5 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bu yılki operasyonlarda; 44 ton 585 kilogram esrar, 9 ton 884 kilogram eroin, 251 kilogram kokain, 148 kilogram afyon, 521 kilogram bonzai, 289 kilogram metamfetamin, 4 milyon 417 bin 129 ecstasy hap, 8 milyon 584 bin 245 captagon, 388 bin 12 sentetik ecza ve 5 milyon 673 bin 841 kök, kenevir ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI YÜZDE 38 ARTTI

Geçen yılın ilk 7 ayında, 7 ton 158 kilogram eroin ele geçirilirken, bu yıl bu rakam, yüzde 38 artışla 9 ton 884 kilograma çıktı. Metamfetaminde yüzde 2.5, ecstasyde yüzde 243 artarken, esrarda yüzde 63, kokainde yüzde 63, afyonda yüzde 31, bonzaide yüzde 9, captogonda yüzde 49 azaldı.

Ayrıca bu yıl Haziran- Temmuz aylarında ele geçirilen maddelere bakıldığında ise esrarda yüzde 29, bonzaide yüzde 191, kök kenevirde yüzde 442 artış yaşandı.

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