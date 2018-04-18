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7 aydır kayıp olan şahsın parçalanarak gömülmüş cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

Trabzon’da polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalanan şahsın ifadeleri doğrultusunda 7 aydır kayıp olan Mehmet Tüysüz isimli şahsın Söğütlü mahallesinde brandaya sarılı parçalanmış cesedine ulaşıldıTrabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 27 Eylül 2017 günü Boztepe mahallesinde ortadan kaybolan 2 çocuk babası Mehmet Tüysüz’ü arama çalışmaları sonuç verdi.Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tüysüz, boşandığı eşi İlknur P.’nin Ali Ö.

7 aydır kayıp olan şahsın parçalanarak gömülmüş cesedi bulundu

Trabzon’da polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalanan şahsın ifadeleri doğrultusunda 7 aydır kayıp olan Mehmet Tüysüz isimli şahsın Söğütlü mahallesinde brandaya sarılı parçalanmış cesedine ulaşıldı
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 27 Eylül 2017 günü Boztepe mahallesinde ortadan kaybolan 2 çocuk babası Mehmet Tüysüz’ü arama çalışmaları sonuç verdi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tüysüz, boşandığı eşi İlknur P.’nin Ali Ö. isimli şahısla yaşamaya başlaması ve bu şahsın çeşitli suç örgütleriyle irtibatının olduğunu öğrenmesi sonucu tartıştı. Çocuklarının bu şahıstan uzak tutulması noktasında eski eşi ile anlaşmazlık yaşayan Tüysüz ile durumu öğrenen Ali Ö. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın sürmesi ve ikili arasında husumet oluşması sonucu Mehmet Tüysüz’e tuzak kuran Ali Ö., Sera Gölü civarında bir inşaatın işlerini yapması bahanesiyle adamları, Ö.F.Ü ve M.S. ile irtibata geçmesini sağladı.
41 plakalı araçla Çömlekçi mahallesinden bu iki şahıs tarafından alınarak götürüldüğü öğrenilen Tüysüz’den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri takip sonucu 41 plakalı aracı Kocaeli’nde buldu. Olaya karışan 41 plakalı araç Kocaeli ilinden Trabzon’a getirilirken, araçta yapılan incelemede kan izlerine rastlanırken, kan örneğinin DNA’sının kayıp Mehmet Tüysüz’e ait olduğu belirlendi. Olay üzerine Mehmet Tüysüz’ün boşandığı eski eşi İlknur P. ve sevgilisi Ali Ö ile olayda parmağı olan Ö.F.Ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan şahıslar olayla ilgileri olmadığını iddia ederken, olaya karışan M.S. yapılan takip sonucu dün Trabzon’da yakalandı. Şahsın ifadeleri doğrultusunda cinayet aydınlatılırken, kayıp Mehmet Tüysüz’ün Sera Gölü ağaçlık alanda Ali Ö tarafından tabancayla öldürüldüğü, daha sonra Söğütlü Mahallesi Esentepe-Çadır Dağı Mevkii Akkayalar olarak bilinen araziye brandaya sarılarak gömüldüğü öğrenildi. Yapılan araştırma sonucunda Tüysüz’ün parçalanmış ve brandaya sarılarak gömülmüş cesedine ulaşılırken, M.S. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tüysüz’ün ailesi televizyon programlarına çıkmıştı
Tüysüz’ün ailesi o dönem televizyon programlarına çıkarak hayatından endişe duyduklarını belirtirken, kaybolmadan jandarmaya verdiği dilekçede "Başıma bir olay gelirse eski eşimin kocası sorumlu" dediği ve polis ekiplerinin bu dilekçeden hareketle olayda eski eşi ve sevgilisinin parmağı olabileceği iddiasıyla bu iki ismi gözaltın alarak cinayet ve azmettirme suçlarından çıkartıldıkları mahkemece tutuklamıştı. Bu iki isim ise bu iddiaları reddetmişti.

7 aydır kayıp olan şahsın parçalanarak gömülmüş cesedi bulundu

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