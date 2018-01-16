7 aylık hamile eşe 'Dışarda ne işin var' dayağı (2)

EŞİ ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ, SERBEST BIRAKILDI

Karaman'da boşanma davası süren 7 aylık eşi Rabia A.'yı, iddiaya göre, "Senin dışarıda ne işin var?" diyerek tekme-tokat döven ve gözaltına alınan Mustafa A., eşinin şikâyetinden vazgeçmesi üzerine polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Gözyaşları içinde hastaneye kaldırılan Rabia A.'nın ise karnındaki bebeği ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.