7 aylık hamile eşe 'Dışarda ne işin var' dayağı (2)

EŞİ ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ, SERBEST BIRAKILDI
Karaman'da boşanma davası süren 7 aylık eşi Rabia A.'yı, iddiaya göre, "Senin dışarıda ne işin var?" diyerek tekme-tokat döven ve gözaltına alınan Mustafa A., eşinin şikâyetinden vazgeçmesi üzerine polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Gözyaşları içinde hastaneye kaldırılan Rabia A.'nın ise karnındaki bebeği ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu
Afrin operasyonu başlıyor mu? Sınırda tanklar konuşlandırıldı!
Bu söz çıldırttı: Hayatın olağan akışına aykırı!
Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!
7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!
Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'
Bir bir ölüyorlar! Onların sonunu biz getirdik
Mühimmat yüklü dev konvoy şehirden böyle geçti!
5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?
MHP lideri Bahçeli'den çok sert Kürt çıkışı!
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik
Okuyucu Yorumları 0 yorum