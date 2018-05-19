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7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, pazardan eve dönüşte dinlenirken yola bıraktıkları malzemelerin üzerinden kamyonet geçen çift ile araç sahibi arasında kavga çıktı.

7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, pazardan eve dönüşte dinlenirken yola bıraktıkları malzemelerin üzerinden kamyonet geçen çift ile araç sahibi arasında kavga çıktı. Kamyonet sahibi E.T. ve akrabaları, 7 aylık hamile eşinin yanında Hüseyin Kızıltepe'ye (29) tekme tokat saldırdı. Eşi aldığı darbelerle yaralanırken, 7 aylık hamile Nazlı Kızıltepe (31), sinir krizi geçirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Ereğli'nin Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazardan alışveriş yapan 7 aylık hamile Nazlı Kızıltepe ve Hüzeyin Kızıltepe evlerine doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra dinlenmek isteyen çift, aldıkları malzemelerin bulunduğu torbaları yola bıraktı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet, malzemeleri ezip uzaklaştı. Kamyonetin kime ait olduğunu öğrenen çift, araç sahibinin iş yerine giderek olayı anlatıp, tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kamyonet ve iş yeri sahibi E.T., akrabaları ve çalışanları ile birlikte Hüseyin Kızıltepe'ye saldırdı. 5 kişi, hamile eşinin yanında Kızıltepe'yi yere yatırıp tekme tokat dövdü. Çevredekiler, E.T. ve yanındakileri güçlükle sakinleştirdi. Hüseyin Kızıltepe aldığı darbelerle yaralanırken, eşi gözleri önünde saldırıya uğrayan Nazlı Kızıltepe sinir krizi geçirdi. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, E.T. ve yanındaki 4 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri de yaralı Hüseyin Kızıltepe ve Nazlı Kızıltepe'ye müdahalede bulundu.

FOTOĞRAFLI

7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

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