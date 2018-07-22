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7 aylık hamile hırsızlık şüphelisi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen, biri 7 aylık hamile, 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

7 aylık hamile hırsızlık şüphelisi gözaltında

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen, biri 7 aylık hamile, 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki Emek ve Güzeloba mahallelerinde son günlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarındaki artış üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, çevredeki kameraların görüntülerinden şüphelileri kısa sürede tespit etti.
Ekipler en son dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi'ndeki H.B.'ye ait evden hırslık olayını aynı kişilerin yaptığını belirleyince çalışmalarını bu mahalle üzerinde yoğunlaştırdı. Kısa sürede kimlikleri de tespit edilen şüphelilerin F.B., K.S. ve F.K. olduğu belirlendi. Adreslerine yapılan baskında gözaltına alınan 3 şüphelinin F.K.'nin çocuk, K.S.'nin ise 7 aylık hamile olduğu tespit edildi. K.S.'nin 27 suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından F.B. ve K.S. tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edilirken, F.K.ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

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7 aylık hamile hırsızlık şüphelisi gözaltında

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