7 aylık hamile kadının ölümünde cinayet şüphesi 

Özgür EREN - Hakan KAYA / İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, 7 aylık hamile Suriyeli kadın evinde ölü bulundu. Ölen kadının 4 yaşındaki çocuğu, amcasının oğlunun annesini öldürdüğünü söyledi. Çocuğun ifadesinin ardından gözaltına alınan Nasır C. tutuklandı.

Olay, Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi 63. Sokakta geçen ay meydana geldi. Suriyeli iki eşli Abdullah Cüneyt sabah evden çıkıp işe gitti. Öğlen saatlerinde ikinci eşi bir çocuk annesi Delal Ahmet'i (23) telefon ile aradı ancak ulaşamadı. Telaş ile eve gelen Cüneyt, 7 aylık hamile eşinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Cüneyt, hemen eşini hastaneye götürdü. Hamile kadın, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Sultangazi İlçe Emniyet birimleri tarafından şüpheli ölüm olarak bildirilen konu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aile bireylerini sorguya aldı. Ölen kadının olay sırasında evde olan çocuğunu pedagog eşliğinde ifadesine başvurdu. A.C. (4) ifadesinde amcasının oğlu Nasır C.nin eve gelerek annesini öldürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, Nasır C.'yi gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliği'nde cinayet suçlamalarını kabul etmediği öğrenilen şüpheli Nasır C. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

