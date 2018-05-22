7 Bin pantolonu böyle çaldılar

Bağcılar'da maskeli 4 hırsız girdikleri atölyeden 7 bin kot pantolonu çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasının yönünü değiştiren hırsızlar görüntülenmekten kurtulamadı. Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Bağcılar'da bir atölyeye giren maskeli 4 hırsız, 7 bin pantolonu çalıp kayıplara karıştı. Bağcılar'da dün sabah saatlerinde kar maskeli dört hırsız, Recep Akmercan'a ait atölyeye girdi. Hırsızlar, saniyeler içerisinde levyelerle kapıyı açıp 7 bin kot pantolonu çaldı. Hırsızlar olayın ardından pantolonları yükledikleri araçla kayıplara karıştı. KAMERAYI FARK EDİNCE Bu anlarda çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile bir amatör kamera kayıttaydı. Görüntülerde, dört kişi araçlarını atölyelerin bulunduğu sokağa yanaştırıyor, bir kişi direksiyon başında gözcülük yapıyor. Hırsızlar önce bir iç giyim atölyesinin kapısını zorluyor. Bu kapıyı açamayınca Akmercan'ın iş yerine yöneliyor. Bu sırada hırsızlardan biri güvenlik kamerasını fark ediyor ve kameranın yönünü değiştiriyor. Hırsızlar güvenlik kamerasının açısından çıkıyor; fakat sonra yaşananları amatör kamera kaydediyor. Hırsızlar dakikalar içeresinde pantolonları araca yüklüyor. POLİS, HIRSIZLARIN PEŞİNDE Olayı görüntüleyen kişinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler iş yerinde inceleme yapıp delil topladı. Recep Akmercan hırsızların biran önce yakalanmasını istiyor.

