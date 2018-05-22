HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

7 bin pantolonu çalıp kayıplara karıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 12:45 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da bir atölyeye giren maskeli 4 hırsız, 7 bin pantolonu çalıp kayıplara karıştı.  Bağcılar'da dün sabah saatlerinde kar maskeli dört hırsız, Recep Akmercan'a ait atölyeye girdi.

7 bin pantolonu çalıp kayıplara karıştılar

İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da bir atölyeye giren maskeli 4 hırsız, 7 bin pantolonu çalıp kayıplara karıştı.
Bağcılar'da dün sabah saatlerinde kar maskeli dört hırsız, Recep Akmercan'a ait atölyeye girdi. Hırsızlar, saniyeler içerisinde levyelerle kapıyı açıp 7 bin kot pantolonu çaldı. Hırsızlar olayın ardından pantolonları yükledikleri araçla kayıplara karıştı.

KAMERAYI FARK EDİNCE
Bu anlarda çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile bir amatör kamera kayıttaydı. Görüntülerde, dört kişi araçlarını atölyelerin bulunduğu sokağa yanaştırıyor, bir kişi direksiyon başında gözcülük yapıyor. Hırsızlar önce bir iç giyim atölyesinin kapısını zorluyor. Bu kapıyı açamayınca Akmercan'ın iş yerine yöneliyor. Bu sırada hırsızlardan biri güvenlik kamerasını fark ediyor ve kameranın yönünü değiştiriyor. Hırsızlar güvenlik kamerasının açısından çıkıyor; fakat sonra yaşananları amatör kamera kaydediyor. Hırsızlar dakikalar içeresinde pantolonları araca yüklüyor.

POLİS, HIRSIZLARIN PEŞİNDE
Olayı görüntüleyen kişinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler iş yerinde inceleme yapıp delil topladı. Recep Akmercan hırsızların biran önce yakalanmasını istiyor.

(FOTOĞRAF)

7 bin pantolonu çalıp kayıplara karıştılar7 bin pantolonu çalıp kayıplara karıştılar

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltıKayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
Jandarma karakolu önünde keşif, güvenlik gerekçesiyle yapılamadıJandarma karakolu önünde keşif, güvenlik gerekçesiyle yapılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.