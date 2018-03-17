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7 bin sivil Doğu Guta’dan ayrıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Suriye rejimi tarafından 5 yıldır muhasara altında tutulan ve sürekli bombalanan Doğu Guta’dan bugün 7 bin kişinin tahliyesinin tamamlandığı bildirildi.Doğu Guta’ya insani ve tıbbı yardım yapılması için BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan 30 günlük ateşkes kararının uygulanmamasına rağmen sivil halkın tahliyesinin yapılmaya başlandığı kaydedildi.

Suriye rejimi tarafından 5 yıldır muhasara altında tutulan ve sürekli bombalanan Doğu Guta’dan bugün 7 bin kişinin tahliyesinin tamamlandığı bildirildi.
Doğu Guta’ya insani ve tıbbı yardım yapılması için BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan 30 günlük ateşkes kararının uygulanmamasına rağmen sivil halkın tahliyesinin yapılmaya başlandığı kaydedildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhasara altındaki Doğu Guta’ya Suriye rejim güçlerinin saldırılarının yoğunlaşmasıyla hem hayatını kaybedenlerin hem de bölgeyi terk edenlerin sayısının arttığını açıkladı. Perşembe günü itibariyle Doğu Guta’yı terk edenlerin sayısının 20 bine ulaştığı bildirildi. Suriye rejim askerleri ve Suriye Arap Kızılayı, sivilleri Hamuriye koridorundan çıkararak otobüslerle Şam’ın dış mahallelerinde Huş Nari bölgesinde oluşturulan geçici toplama kamplarına götürdü.
Suriye rejim güçlerinin Doğu Guta’nın kontrolünü ele geçirmek için 19 Şubat’ta başlattığı saldırılar neticesinde bölgenin yüzde 70’ini kontrol altına aldığı belirtildi. Saldırılarda bin 500 sivilin ise hayatını kaybettiği kaydedildi. Muhasara altındaki Doğu Guta’nın Rahman Tugayları’nın kontrolü altında bulunan Hamuriye, Kefr Batna, Sakaba ve İki Köprü beldesinden gelen siviller, Suriye rejiminin kontrolü altındaki bölgelere nakledildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, bu grubun rejim güçlerinin geçen ay Doğu Guta’yı kontrol altına almak için başlattığı saldırının ardından göç eden en büyük grup olduğunu söyledi. Çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu 7 bin sivilin kimisinin yürüyerek, kimisinin de motosikletlerle bölgeyi terk ettiği bildirildi.

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