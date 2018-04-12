7 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 6 çocukla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Hudut Kartalları' ile birlikte düzenlediği ortak operasyonlarda, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaya olarak yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi M.M. (36), F.G.M. (34) ve C.Y. (35) ile 3 çocuğu yakalayıp, gözaltına aldı. Ekipler, Ahır köyünde durdurdukları sürücü E.D. (18) ile araçtaki FETÖ/PDY şüphelisi E.D. (53), M.D. (25), Y.Y. (36), H.Y. (38) ile 3 çocuk ve Afganistan uyruklu kılavuzlar F.A. (21), N.N. (18), S.Y. (17), H.H.'yi (23) gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın emniyette sürdürüldüğü belirtildi.
Keşan'da ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Tekirdağ 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında arama kararı çıkarılan Ö.K. (26), jandarmaya teslim oldu. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
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