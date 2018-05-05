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7 gün önce kaybolan emekli, barajda arandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş köyündeki evinden 7 gün önce çıkan Zekeriya Özen (62) kayboldu.

7 gün önce kaybolan emekli, barajda arandı

Ayhan ACAR/ULUS(Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş köyündeki evinden 7 gün önce çıkan Zekeriya Özen (62) kayboldu. AFAD ekipleri bölgeye 15 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Köprü barajında bot ile arama yaptı.
Ulus Çavuş köyünde oturan emekli, 2 çocuk babası Zekeriya Özen, 7 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İlk olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köylüler ve jandarmanın iz takip köpeği ile köy çevresindeki ormanlık alanda arama yapıldı. Bugün ise AFAD ekipleri köye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı Köprü barajında arama yaptı. Demir çubukları da kullanan ekipler botlarla arama yapmasına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Arama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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7 gün önce kaybolan emekli, barajda arandı7 gün önce kaybolan emekli, barajda arandı7 gün önce kaybolan emekli, barajda arandı7 gün önce kaybolan emekli, barajda arandı

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