7 gün önce kaybolan yaşlı adamı, 60 kişilik ekip arıyor

EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, 7 gün önce kaybolan Nizamettin Havadar'ı (72), 60 kişilik arama ve kurtarma ekibi arıyor.Geçen Salı evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınmayan evli ve 4 çocuk babası Nizamettin Havadar için bugüne kadar süren arama çalışmalarında bir sonuç elde edilemedi. Alzheimer hastası Nizamettin Havadar'ın bulunması için Ereğli Kaymakamlığı'nın talimatıyla Ereğli ve Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden 60 kişilik arama ve kurtarma ekibi oluşturuldu. Kurtarma ekibi, 6 gruba ayrılarak belirlenen alanlarla aramalar yapmaya başladı. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kandilli beldesinde Havadar'ın ailesini ziyaret etti. Arama ve kurtarma ekibiyle görüşen Madenoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.