7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor (2)

ŞÜPHELİYİ OLAY YERİNDE GÖREN ÇOBAN KONUŞTU
Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunduğu yerde, küçük kızı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'i görerek jandarmaya ihbarda bulunan çoban İzzet Bükülmez, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.
'HİÇ BAKMADI BANA'
İzzet Bükülmez, olay günü mahalleye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Konya'nın Çeltik ilçesine gittikten sonra öğle saatlerinde yeniden köye döndüğünü söyledi. Ardından saat 14.00 sıralarında çiftlikte hayvanlara baktığını belirten Bükülmez, şunları anlattı:
"Şüpheli, direğin dibinde bir sağa bir sola gidiyordu, bağırdım hatta 'Bu deli burada ne yapıyor?' dedim. Hiç bakmadı bana. Ben çıktım geldim. O zaman tutuklama yoktu. Olayın ikinci günü polisler benim yanıma geldiler. 'Sen Uğur'la Çeltik'ten gelmişsin' dediler. Ben de 'Ben gelmedim' dedim. 'Ben motosikletimle gittim, geri geldim. Sadece direğin orada gördüm' dedim. Dün muhtar bu olayı duyuyor, daha sonra beni aradı, 'Orada kal' dedi. Komutanlar geldi, yeri gösterdim. 'Nerede gördün?' dediler. 'Direğin dibinde gördüm, dolanıyordu burada' dedim, 'Tamam' dediler. Daha sonra beni geri geldim, onlar bulmuşlar."
Uğur Koçyiğit'i gördüğünde elektrik telleriyle uğraştığını söyleyen İzzet Bükülmez, "Uğur yüksek gerilim hatları çekiyordu. Onunla uğraşıyordu. Ben 'Adam burada çalışıyor' dedim. Ben evde dinleniyordum, hocanın anonsu ile duydum" diye konuştu.
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