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7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 17:13 | Son Güncelleme

CENAZESİ EVİNE GETİRİLDİ Adli tıp morgunda yapılan incelemenin ardından Eylül'ün cenazesi Polatlı Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Uzunbeyli Mahallesi'ne getirildi.

7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor (3)

CENAZESİ EVİNE GETİRİLDİ
Adli tıp morgunda yapılan incelemenin ardından Eylül'ün cenazesi Polatlı Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Uzunbeyli Mahallesi'ne getirildi. Cenaze ilk olarak helallik alınması için baba evine götürüldü. Burada küçük Eylül’ün cenazesini Yağlıkara ailesi ile yüzlerce vatandaş karşıladı. Baba İbrahim Yağlıkara ve eşi Şerife Yağlıkara, cenaze aracının kapısını açarak çocuklarının tabutuna baktı. Bu sırada anne Şerife Yağlıkara ve yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze daha sonra mahallede bulunan Uzunbeyli Camisi’ne götürüldü.
FOTOGRAFLI

7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor (3)7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor (3)7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor (3)

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