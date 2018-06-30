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7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Polatlı İlçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’yı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, tüm deliller aleyhine olmasına karşın konuşmamakta direndiği belirtildi. Küçük Eylül'ün ise ikindi namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi.

7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı İlçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’yı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, tüm deliller aleyhine olmasına karşın konuşmamakta direndiği belirtildi. Küçük Eylül'ün ise ikindi namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi.
Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.
Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit tutuklandı. Jandarma, Uğur Koçyiğit'in el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Koçyiğit'in aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.
MAHALLELİYLE EYLÜL'Ü ARADI
Uğur Koçyiğit'in, Eylül'ü kaybolduğu gün arama çalışmalarına mahalle sakinleri ile birlikte katıldığı ortaya çıktı. Gün boyu süren çalışmalarda yer alan Koçyiğit'in akşam da Polatlı ilçe merkezine gittiği, Yağlıkara ailesinin ise bu durumdan şüphelenip jandarmaya ilettiği belirlendi.
DİKTİĞİ DİREĞİN DİBİNDE CESEDİ BULUNDU
Dün akşam saatlerine doğru, bir vatandaş jandarmayı arayarak tutuklanan Uğur Koçyiğit'i olay günü Yüzükbaşı yolu mevkiinde arabası ile birlikte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, mahalleye 2 kilometre mesafedeki bölgede ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir elektrik direğinin dibi kazıldı, Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik tellerinin bulunmadığı direği ise tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in diktiği belirlendi. Küçük Eylül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Eylül'ün cesedinin bulunduğu alana jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Alanda kazılan toprak yığınları ve oluşan çukur dikkat çekti. Jandarma ekipleri vatandaşların olay yerine gitmesine izin vermedi.
7 GÜNDÜR SORGULANIYOR
Olayın bir numaralı şüphelisi, Uğur Koçyiğit, tutuklu bulunduğu cezaevinde özel ekiplerce sorgulanırken, katil zanlısının tüm soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi. 7 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Uğur Koçyiğit’in yanı sıra annesi H.K. ve sevgilisi de gözaltında bulunuyor.
AİLE TAZİYELERİ KABUL EDİYOR
Acı haber sonrası yıkılan Yağlıkara ailesini, yakınları ve mahalle sakinleri yalnız bırakmadı. Baba İbrahim Yağlıkara evlerinin önünde oluşturulan çadırda taziyeleri kabul edilirken, cenazenin bugün ikindi namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor

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