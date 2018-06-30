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7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 23:57 | Son Güncelleme

VALİ TOPACA: YAVRUMUZUN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ TAHMİN EDİYORUZ Ankara’da kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük Eylül, son yolculuğuna  uğurlandı.

VALİ TOPACA: YAVRUMUZUN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ TAHMİN EDİYORUZ

Ankara’da kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük Eylül, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Ercan Topaca, cinayetle ilgili 1 kişinin tutuklu, 4 kişinin de gözaltında olduğunu belirterek, "Yavrumuzun boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Küçük Eylül'ün boğularak öldürüldüğünü tahmin ettiklerini belirten Vali Topaca, "Şu an itibariyle bir tutuklu, 4'te gözaltına olan şahıs var. Başka bu olayı bilen kişiler de çıkabilir. Şunu biliyoruz, bütün kamuoyunun bütün milletimizin bu işten, bu hunharca olaydan olumsuz etkilendiğini, acıma hissinin bu canice olayın tepkisi içerisinde bu işin faillerinin hak ettikleri cezayı çekmeleri konusunda beklenti var. Bütün vatandaşların devletimize güvenmelerini, hukuk nezdinde ne gerekiliyorsa yapılacağını ifade etmek istiyorum. Eylül kızımızın ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

'İLK GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA MÜNFERİT BİR OLAY GİBİ GÖZÜKMEKTE'

"Yardım da olabilir. En azından bilgisi olan kişileri düşünüyoruz. Hukuken kesin bir delil olmadıkça şu suçlu, bu suçlu demek istemiyorum" diyen Topaca, "Bavul iddiaları üzerine de, kamuoyunu kimse yanlış yönlendirmesin. Biz belli aralıklarla bu konuda sağlıklı bilgileri konuşacağız. Öyle bir bavul falan yok. Bizim üzerinde çalıştığımız bir araç var. Olay yerinde yavrumuzu öldürüp, gömdüğüne dair deliller var" dedi.

Olay yerindeki araç izleriyle Uğur Koçyiğit'e ait araç izlerinin eşleştiğini belirten Topaca, "Nedeninin kişilik bozukluğu olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu kişinin suçunu itiraf edip etmediği sorusu üzerine ise Topaca, "Suçunu henüz itiraf etmedi. Soruşturma tekniğinde deliller toplanacaktır" diye konuştu.

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