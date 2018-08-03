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7 ilçede şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 07:36 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Narkotik Polisi, şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

7 ilçede şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Narkotik Polisi, şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 7 ilçede eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 adet silah ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği tarafından Avcılar, Kağıthane, Üsküdar, Bağcılar, Ataşehir, Fatih ve Kartal ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere saat 05.00 sıralarında baskın yapıldı. Operasyonlara Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Yapılan baskınlarda açılmayan kapılar koçbaşları ile kırılarak adreslere girildi.
UYUŞTURUCU MADDEYİ KLOZETE DÖKERKEN YAKALANDILAR
Avcılar'da bir adrese giren polisleri karşısında gören uyuşturucu satıcıları evde bulunan uyuşturucu maddeyi klozete dökerken yakalandı. Ancak ekipler evde yaptığı aramada klozette atılan uyuşturucu maddeyi buldu.
FATİH'TE YAPILAN BASKINDA İKİ ADET POMPALI TÜFEK VE FİŞEKLER YAKALANDI
Polisin Fatih ilçesinde yaptığı baskında ise binanın girişinde merdivenin altına saklanmış pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen evde narkotik köpeğinin araması ise devam ediyor. Evde bulunan iki kişi de polis tarafından gözaltına alındı.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
7 ilçede eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 5 silah, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ayrıca 8 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI

7 ilçede şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı7 ilçede şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı7 ilçede şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı7 ilçede şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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