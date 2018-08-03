7 ilçede şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Narkotik Polisi, şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 7 ilçede eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 adet silah ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği tarafından Avcılar, Kağıthane, Üsküdar, Bağcılar, Ataşehir, Fatih ve Kartal ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere saat 05.00 sıralarında baskın yapıldı. Operasyonlara Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Yapılan baskınlarda açılmayan kapılar koçbaşları ile kırılarak adreslere girildi.

UYUŞTURUCU MADDEYİ KLOZETE DÖKERKEN YAKALANDILAR

Avcılar'da bir adrese giren polisleri karşısında gören uyuşturucu satıcıları evde bulunan uyuşturucu maddeyi klozete dökerken yakalandı. Ancak ekipler evde yaptığı aramada klozette atılan uyuşturucu maddeyi buldu.