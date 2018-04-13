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7 ilde 7 kişiye, FETÖ'den gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

TOKAT'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 ilde alarında ihraç edilen 1 hakimin de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 ilde alarında ihraç edilen 1 hakimin de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin 'mahrem hakim-savcı çalışma evleri' soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın talimatı üzerine İzmir, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Bursa'da bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerden biri ihraç edilen hakim, 3'ünün avukat ve 3'ünün de hukuk fakültesi mezunu olduğu bildirildi.

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