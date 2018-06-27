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7 ilde 9 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

TOKAT’taki FETÖ/PDY’nin 'mahrem hakim- savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında, 7 ilde 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

TOKAT, (DHA) - TOKAT’taki FETÖ/PDY’nin 'mahrem hakim- savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında, 7 ilde 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY’nin 'mahrem hakim- savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında, yeni gözaltı kararları verildi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum ve Manisa'da 7 avukat ve meslekten ihraç edilen 2 hakim olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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