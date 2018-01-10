7 ilde PKK operasyonu 43 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 43 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler yaptığı aramalarda basılı ve dijital örgütsel dokümanlara el koydu.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre şüphelilerin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla örgüte üst düzey yönetici yetiştirmek için kurulan eğitim merkezlerinde örgütsel eğitimlere katıldığı, eğitimlerde ders verdiği, örgüt adına basın açıklaması ve çeşitli eylemlere katıldığı tespit edilen kişiler olduğu öğrenildi. TEM ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.
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