Çorum merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında 4 astsubayın da bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 4’ü astsubay, 3’ü de ihraç edilmiş askeri öğrenci olmak üzere 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Hakkari’de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli teğmen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 4 astsubay ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci gözaltına alınmıştı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen askeri öğrenciler A.F., F.T., M.T., astsubaylar E.T., M.Ç., R.E., İ.K. ile M.S. ve D.A., haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

