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7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 10:28 | Son Güncelleme 5 saat önce

Tokat'ta yapılan bir operasyonda, 7 ilden kente köpek dövüşü için gelen yaklaşık 100 kişiden 32'si hakkında işlem yapıldı.

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tokat Şube Müdürlüğüne, Zile ilçesine bağlı Ütük köyünde 7 Ocak günü bahisli köpek dövüşleri yapılacağı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine Zile İlçe Jandarma ekipleri ile DKMP Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından harekete geçildi.

Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum ve Nevşehir illerinden gelen bahis çetesi üyeleri suçüstü yakalanırken, köpek dövüşüyle ilgisi bulunan yaklaşık 100 kişiden 32'sine işlem yapıldı.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Operasyon sonrasında, bahisçilerin köpek dövüşü yapılan arazi yolu üzerine park ettiği onlarca otomobilin objektiflere yansıdığı kareler ortaya çıktı. Tokat DKMP sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma hayvanseverler mesaj yazarak köpek dövüşüne karşı tepkilerini dile getirdi.

32 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Operasyonda ele geçirilen 4 adet kangal cinsi köpek DKMP ekipleri tarafından koruma altına alındı. 4 şüpheliye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem uygulanırken, 27 kişiye de kumar oynamaktan dolayı Kabahatler Kanununa Muhalefetten yasal işlem yapıldı.

Köpek dövüştürenlere 15 bin lira ceza kesildi

KİŞİ BAŞI 259'AR TL CEZA

Ayrıca bahisçilere kişi başı 259’ar lira olmak üzere toplam 6 bin 993 lira idari para cezası, 1 hayvan sahibine de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Bu köpekleri almak isteyenlere 7 ay sonraya gün veriliyor
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Anahtar Kelimeler:
Tokat köpek dövüşü

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7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

Okuyucu Yorumları 33 yorum
muhafazakâr illerin işe yaramaz insanları
@mezargedigi tokat'ın %90'ı alevidir. Bilmeden uydurma.
Yüzde 90 öyle mi hangi tokattan bahsediyorsun sen bak bakalım 1 tane akp harici belediye var mı bu arada aldığı oy oranlarında bak BİLMEDEN UYDUR MA,,,,???
@sizceneolur_2017 @mezargedigi --- bu olaya mechepçi bir yaklaşımda bulunmak ahmaklıktan başka birşey değildir. Kaldıki 2015'te yapılan sosyolojik bir araştırmaya göre tokatta ikamet eden insanların %80i hanefidir. Yinede tekrarlamak gerekirse BU OLAYA MEZHEPÇİLİĞİ KARIŞTIRMAK SADECE AHMAKLARIN İŞİDİR.
@mezargedigi nasıl bi % vermişsin sallamışşsın %30 bile diyemeyiz buna
@sizceneolur_2017 - @mezargedigi böyle bir konuda mezhepçilik yapmak nekadarda ahmakça ve insanlık dışı ve 2014'te yapılan bir sosyolojik araştımaya göre tokatta ikamet eden insanların %75'i hanefi biraz öncede belirttiğim gibi BU KONUDA MEZHEPÇİLİK YAPMAK OLDUKÇA AHMAK ve VİCDANSIZLIĞIN BELİRTİSİ..
Sensin işe yaramaz
@mezargedigi tokat da alevi kalmadı çoğu egeye göçtü
@sizceneolur_2017 sen çok bildiğin içinmi yüzde 90 ı yazdın nerdeymişbu 90 karşılaşmadım alevi sünni meselesi değil insanlık meselesi
adam bunu yapmak için şehir dışından kendi arabasıyla geliyor oynadığı bahise en az 5000 tl yatırıyor 259 tl lik ceza onlar için çocuğun elinden çekirdek almak gibi bişey
Ruh hastası bu tipler.. Bunları direk akıl hastanesine postalayacaksın....
Para cezası nedir ya, caydırıcı cezalar olmadığı sürece böyle devam eder.
ceza bedelleri çok caydırıcıymış!!!
iste dunyanin lideri ulke. bunun gibi neler var. ama sarayimiz var yeaa
MİLLET UZAYA ÇOKTAN ÇIKTI,HABERİNİZ VAR MI???
Para cezası yanında artı yaptırımlar uygulanmalı. Mesela ağaç dikme, kamu binalarında ücretsiz temizlik personeli, eğitime destek amaçlı okul kütüphanesine kitap temini yada maddi durumu elvermeyen yaşlı bakıma muhtaçlara yardım ücretsiz şekilde yapmalılar. Yoksa bu cezalarla önünü almak imkansız!!
Sahipleri cezalandı da alıkonulan köpeklerin suçu ne? O köpeklerin değerini kim tespit etti. Hayvanların psikolojisi ne olacak... Bu dernek bunları bilmiyor mu? Saçmalıklar... Şu da bilinsin ki kanlı hayvan dövüşlerine de karşıyım.
Böyle üç kuruşluk ceza ile bu vahşeti önleyemezsiniz. Referandum yapıp bunların asılmasını oylayalım. Böyle insanlar yaşamamalı bence
cok korkunc birsey ama amerikada ve almanyadada maalesef yapiliyor köpek dövüsleri.
bu cezalarla ne ılk nede son olur
Hala ayrım yapan halktan hayır gelmez.İnançları bırakın insanlığa bakın.
Hapis cezasi
tasmayı bunların boynuna takıp birbirleriyle dövüştürecen. bunların hepsi ruh hastası yaratıklar!!!!!
insan olmadıktan sonra bu tiplere ne yaparsan yap caydırıcı olamadıktan sonra 50 binliradan başlayan ceza uygula bak bakalım ne oluyor.....
cok bos yaratiklar...allahin gazabi ustunuzde olsun
Bunlara ceza olarak köpekleri değilde köpek sahiplerini döğüştüreceksin görsünler o zan gününü
Köpekleri alacaksın, sahiplerini dövüştüreceksin.
kopeklerı dogusturup bundan zevk alan vede menfaat saglayan zavallı yaratıklar allah hepınızın belasını versın tez zamanda yok olun ınsallah
Allah icin kopeklerin yerine sahipleri i dovusturun en buyyk ceza budur
Bugünkü zihniyetin topluma şiddet ve ırkçılığınasıl yaydığının ta kendisidir.ayrıca bu illerde en çok oy alan zihniyette belidir.Bunlarda insanlık bitmiş sadece kazanma zavalılığı hakim.Şiddet dilini kulanan yöneticiler arkalarında böyle şideti benimsemiş bir toplum görürüler.yazıklar olsun şiddet dili ve korku zavalılığla ben yönetirim diyenlere.
Haberde geçen yerin Ütük köyü ile alakası yoktur
Bunların İspanyollardan bir farkı yok. Deliler her yere tek tek dağılmış...
Cahilce burada mezhepçilik yapan şahıslar siz provakatörmüsünüz nesiniz olayın alevilikle ne alakası var alevi kadar taş düşsün başınıza
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