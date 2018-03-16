7. katta tehlikeli temizlik kamerada

Kadıköy’de, bir kadın, 7. kattaki evin penceresine hiçbir önlem almadan yaptığı temizlik adeta yürekleri ağza getirdi.
Kadıköy’de oturduğu 7. katında camlarını temizleyen kadının, hiçbir önlem almadan pencereye çıkarak yaptığı temizlik kameralara yansıdı.
Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde kadının pencerenin dış tarafına çıktığı görülüyor. Bir eliyle pencerenin çerçevesini tutan kadının iki ayağının ise pencerenin dış tarafında olması adeta görenlerin yüreklerini ağza getirdi.Düşme tehlikesine aldırmadan dış taraftaki mermerleri silen kadının daha sonra içeri girdiği görülüyor.
Fatih Portakal bombayı patlattı
İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü
Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum