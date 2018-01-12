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7 kişilik aile yangından kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 19:18 | Son Güncelleme 11 saat önce

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep'te 3 katlı bir binanın 2'inci katında meydana gelen yangında mahsur kalan Suriye uyruklu 8 aylık hamile kadın, eşi ve 5 çocuğu alevlerin arasından kurtartarıldı.Şenyurt Mahallesindeki 3 katlı binanın ikiinci katında gece saatlerinde soba bacasından düşen kıvılcımla çıkan yangın, Sema ailesinin evinin yanmasına neden oldu. Alevlerin sardığı binada Suriye uyruklu 8 aylık hamile kadın, eşi ve 5 çocuğu mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangına müdahale eden ekipler bir yandan da alevlerin arasında kalan ve dumandan etkilenen aile fertlerini kurtarmayı başardı. 3 araç ve 11 personel ile müdahale edilen yangın 7 ton su kullanılarak söndürülebildi.

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