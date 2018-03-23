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7 kişilik Suriyeli aileyi gasp eden çetenin lideri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:34 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 7 kişilik Suriyeli ailenin ellerinin ve ayaklarının bağlanarak gasp edilmesi olayıyla ilgili 5 aydır aranan Suriyeli çete lideri, polisin sıkı takibi ile yakalandı.

7 kişilik Suriyeli aileyi gasp eden çetenin lideri yakalandı

Gaziantep’te 7 kişilik Suriyeli ailenin ellerinin ve ayaklarının bağlanarak gasp edilmesi olayıyla ilgili 5 aydır aranan Suriyeli çete lideri, polisin sıkı takibi ile yakalandı. Diğer çete üyelerini de dolandırdığı ileri sürülen Suriyeli şahıs, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.
Gaziantep’te 26 Ekim 2017 tarihinde kendisini polis olarak tanıtan 5 kişilik gasp çetesi, Şehitkamil ilçesi Fedai Mehmet Caddesi üzerindeki iki katlı evde yaşayan 7 kişilik Suriyeli ailenin evine girerek, aile fertlerinin ellerini ve ayaklarını bağlamış, bıçak ve silah zoruyla evde bulunan 2 bin 300 TL para, 60 karton sigara ve 3 adet cep telefonu gasp edilmişti. Çete üyelerinin telefona kaydettikleri telsiz sesi ile kendilerine polis süsü verdikleri ileri sürülmüştü. Olaydan 3 gün sonra ise Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çete üyelerinden Ahmet M. ve diğer 3 kişiyi gözaltına almıştı.
Ahmet M.’nin evinde de arama yapan ekipler, olayda kullanılan askeri kamuflaj ile bıçak ele geçirildi. Zanlılar, sosyal medyadan cep telefonuna indirdikleri polis telsizi seslerini aileye dinlettiklerini itiraf etti. Zanlılar, evden toplam bin 500 TL gasp ettiklerini ve kişi başına 300 TL düştüğünü itiraf ederek, Suriye uyruklu çete lideri Muhammet T.’nin kendilerini dolandırıp kaçtığını iddia etti.
Çete üyelerinin itirafı üzerine polis, Muhammet T. isimli şahsın peşine düştü. Daha önce 5 ayrı kişiyi gasp ettiği ve tüm gasp olaylarında mağdurların el ve kollarını bağladığı belirlenen Suriyeli çete liderinin, son olayın ardından ise Suriye’ye kaçtığı tespit edildi. Bir süre sonra kimlik değiştirerek tekrar Türkiye’ye geçen Muhammet T., bir süre Hatay’da kaldıktan sonra tekrar Gaziantep’e döndü. Polis ekipleri, olaydan 5 ay sonra gerçekleştirdiği operasyonla Suriyeli Muhammet T.’yi kıskıvrak yakaladı.
Şahıs, sorgunun ardından adli makamlara sevk edildi

7 kişilik Suriyeli aileyi gasp eden çetenin lideri yakalandı

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