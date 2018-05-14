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7 kişinin bindiği 4 kişilik asansör düştü: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 08:25 | Son Güncelleme

MALATYA'da 4 kişi taşıyan asansöre 7 kişinin binmesi nedeniyle fazla ağırlığa dayanamayan asansör zemine çakıldı.

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) MALATYA'da 4 kişi taşıyan asansöre 7 kişinin binmesi nedeniyle fazla ağırlığa dayanamayan asansör zemine çakıldı. Kazada asansörde bulunan kişiler yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Yeşilevler Sitesi'nde meydana geldi. Bir yakınlarına misafirliğe gelen 7 kişi evlerine dönmek için 8'inci kattan asansöre bindi. 4 kişi kapasiteli asansör fazla ağırlığı taşıyamayınca 4'üncü kattan zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörde bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslara taşındı. Vücutlarında kırık tespit edilen Abdul Vahap Sönmez, Hülya Sönmez, Sevim Sönmez ve Emrah Sönmez ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen 3 kişi ise sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Olayın ardından aynı binada oturduğu öğrenilen Hamit Dağ, evde oturduğu sırada patlama sesi duyduğunu belirterek, "Herkes dışarıya çıktı. İndiğimizde herkes yerlerde yatıyordu. İndik itfaiyeyi, ambulansı aradık geldiler. 3 tane kadın burada yerde yatıyordu, birinin çocuğu kucağındaydı, diğer bir çocuğu şuraya almıştık. 2 tane erkek vardı, erkekler ayaktaydı onlarda bir şey yoktu. Bir kaçının bacağı kırıldı. Bir kadının yüzü yarıldı. Ondan sonra ambulansalar geldi. Tek tek hepsini sedyelerle alıp götürdüler" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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