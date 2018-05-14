HABER

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 04:26 | Son Güncelleme

Malatya'da 7 kişinin bindiği asansör 4'üncü kattan zemine çakıldı. Kazada 2'isi çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Yeşilevler sitesi 2.bloktaki bir akrabalarını ziyarete gelen misafirlerin bindiği asansör henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 4'üncü kattan zemine çakıldı. Apartman görevlisinin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Vatandaşların da yardımı ile zemine çakılan asansörde yaralanan aynı aileden 7 kişi kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde inceleme yaparken, bina görevlisi Osman Karaca, olay sırasında 3.katta temizlik yaptığını belirterek, "3'üncü katta çöp atarken fark ettim asansörün düştüğünü, koşarak aşağı geldim.Kapıyı açtığımda yaralılar vardı. Sağlık ekiplerine haber verdim ve daha sonra yaralıları çıkarttık" diye konuştu.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı
Muvazzaf rütbeli askerler birliklerinde gözaltına alındı!Muvazzaf rütbeli askerler birliklerinde gözaltına alındı!
Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya asansör Kaza

En Çok Okunan Haberler

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Rıdvan Dilmen Osmanlıspor - Beşiktaş maçından sonra isyan etti!

Rıdvan Dilmen Osmanlıspor - Beşiktaş maçından sonra isyan etti!

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de yaşandı, görenler ne olduğunu anlayamadı

Denizli'de yaşandı, görenler ne olduğunu anlayamadı

Tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

Tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

Şanlıurfa'daki faciada yürek burkan detay

Şanlıurfa'daki faciada yürek burkan detay

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı! Sebebi şoke etti

Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı! Sebebi şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.