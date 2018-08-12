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7 kişinin dövdüğü Murat, 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de akrabası bir kişi ve onun arkadaşları ile kola ısmarlama yüzünden tartıştığı iddia edilen Murat Kulak (33), 7 kişi tarafından demir çubuklarla dövüldü.

7 kişinin dövdüğü Murat, 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İbrahim EMÜL/ADANA, (DHA)- OSMANİYE'de akrabası bir kişi ve onun arkadaşları ile kola ısmarlama yüzünden tartıştığı iddia edilen Murat Kulak (33), 7 kişi tarafından demir çubuklarla dövüldü. Murat Kulak, 29 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
12 Temmuz'da Osmaniye'de ailesiyle birlikte yaşadığı evden çıkan inşaat işçisi Murat Kulak, gittiği berber dükkanında akrabası M.K. ve onun arkadaşı M.İ ile karşılaştı. İddiaya göre M.İ., Kulak'tan kola ısmarlamasını istedi. Kulak üzerinde para olmamasına rağmen tanıdığı bir bakkaldan veresiye kola alıp getirdi. Kulak, ertesi gün M.İ. ve M.K. ile karşılaştı. Bu kişiler Kulak'a "Kolayı borca almışsın, neden borcunu ödemedin?" dedi. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce iddiaya göre, Kulak, M.İ. ve M.K.'nın da içinde bulunduğu 7 kişi tarafından demir çubuklarla dövüldü. Olay sonrası Murat Kulak, ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kulak, 29 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Kulak, gözyaşları içinde toprağa verildi. Polis, Murat Kulak'ın hayatını kaybetmesinin ardından olaya karıştığı iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
'KOLA DEĞİL UYUŞTURUCU MESELESİ
Yaşamını yitiren Murat Kulak'ın annesi Öngül Kulak ise tartışma konusunun kola değil uyuşturucu meselesi olduğunu iddia etti. 5 çocuk annesi Öngül Kulak, olaya karışan M.K.'nın akrabaları olduğunu ve uyuşturucu kullandığını, bu durumu da oğlu Murat'ın görüp M.K'nın kız kardeşine anlattığını savundu. Bunun üzerine M.K.'nın ailesinin olayı öğrendiğini ve tepki olarak oğullarını dövdüğünü dile getiren acılı anne şöyle konuştu:
"Oğlumu, kaynımın oğlu ile beraber uyuşturucu kullandıkları arkadaşları döve döve öldürdüler. Hiç sebep yok ortada. Bunlar uyuşturucu satıyor, kullanıyor. Belki de benim oğlum bunların uyuşturucu sattığını gördü. Polise ihbar eder diye korkup öldürdüler. Bunu devlet ortaya çıkarsın. Ben 33 yaşındaki oğlumu, Murat'ımı toprağa koydum."
Murat Kulak'ın babası inşaat ustası Musa Kulak (55) ise olayın detaylarını bilmediğini oğlunun katil zanlılarının hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi.

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7 kişinin dövdüğü Murat, 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti7 kişinin dövdüğü Murat, 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti7 kişinin dövdüğü Murat, 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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