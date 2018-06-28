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7 liralık yemek parasını isteyen kebapçıyı öldürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, götürdüğü 7 liralık yemek siparişinin parasını ödemek istemeyen kişilerle kavga eden Osman Dal (22), bıçaklanarak öldürüldü.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, götürdüğü 7 liralık yemek siparişinin parasını ödemek istemeyen kişilerle kavga eden Osman Dal (22), bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, geçen cumartesi günü Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Babası İbrahim Dal’a ait lokantada paket servisi yapan Osman Dal, aynı mahalleden gelen kebap siparişini istenilen adrese götürdü. Burada 7 liralık yemek parasını ödemek istemeyen A.K. ve arkadaşları ile tartışan Dal, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Dal’ı bıçaklayan A.K. ve arkadaşları kaçtı. Yerde kanlar içinde bulunan Osman Dal, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Osman Dal, önceki gün doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Sözlü olduğu, Kurban Bayramı'ndan sonra da nişan töreni yapacağı belirtilen Osman Dal’ın cenazesi, otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

'OĞLUMUN KATİLLERİ YAKALANSIN'

Baba İbrahim Dal, oğlunun katillerinin bir an önce yakalanmasını istediklerini ifade ederek şunlardı dedi:

"Mimar Sinan Mahallesi'nde küçük bir işletmemiz var. Osman ile beraber çalışıyorduk. Saat 16.00 sıralarında yemek sipariş etmişler. Siparişi de tenha bir yere istemişler. Yemeğin parasını vermeyince oğlum bunlarla kavga etmiş ve kalbinden bıçaklamışlar. Böyle insanların, madde bağımlılarının, hırsızlıkla uğraşan insanların kurbanı değil bizim evlatlarımız. Bunların yakalanmasını istiyoruz. Devletimiz buna bir çözüm bulsun. Suç oranı son zamanlarda çok artmaya başladı. 5-6 gündür halen yakalanmaması bize endişe veriyor. Biz aile olarak çok kötü durumdayız. Sokaklarımız böyle insanlardan temizlensin. Buna bir çözüm bulunsun. Bizim canımız yandı, bir başkasının canı yanmasın."

Polis ekiplerinin A.K. ve arkadaşlarını yakalamak için başlattığı geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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