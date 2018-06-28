7 liralık yemek parasını isteyen kebapçıyı öldürdüler

"Mimar Sinan Mahallesi'nde küçük bir işletmemiz var. Osman ile beraber çalışıyorduk. Saat 16.00 sıralarında yemek sipariş etmişler. Siparişi de tenha bir yere istemişler. Yemeğin parasını vermeyince oğlum bunlarla kavga etmiş ve kalbinden bıçaklamışlar. Böyle insanların, madde bağımlılarının, hırsızlıkla uğraşan insanların kurbanı değil bizim evlatlarımız. Bunların yakalanmasını istiyoruz. Devletimiz buna bir çözüm bulsun. Suç oranı son zamanlarda çok artmaya başladı. 5-6 gündür halen yakalanmaması bize endişe veriyor. Biz aile olarak çok kötü durumdayız. Sokaklarımız böyle insanlardan temizlensin. Buna bir çözüm bulunsun. Bizim canımız yandı, bir başkasının canı yanmasın."

Polis ekiplerinin A.K. ve arkadaşlarını yakalamak için başlattığı geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

