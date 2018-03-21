7 milyonluk sahte para operasyonu kamerada

İstanbul polisi, sahte para piyasaya sürmeye çalışan bir matbaaya baskın düzenledi. Baskında 7 milyon değerinde kesilmemiş sahte para ele geçirilirken operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul polisi sahte para piyasaya sürmeye çalışan bir matbaaya baskın düzenledi. Ümraniye’deki matbaaya düzenlenen baskında 7 milyon değerinde kesilmemiş sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.