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7 milyonluk sahte para operasyonu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

İstanbul polisi, sahte para piyasaya sürmeye çalışan bir matbaaya baskın düzenledi.

İstanbul polisi, sahte para piyasaya sürmeye çalışan bir matbaaya baskın düzenledi. Baskında 7 milyon değerinde kesilmemiş sahte para ele geçirilirken operasyon anı kameraya yansıdı.
İstanbul polisi sahte para piyasaya sürmeye çalışan bir matbaaya baskın düzenledi. Ümraniye’deki matbaaya düzenlenen baskında 7 milyon değerinde kesilmemiş sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

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