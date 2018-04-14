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7 saniyede telefon çalan şahsın dosyası kabarık çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir markette 7 saniyede cep telefonu çalan şahıs, polisin çalışması sonucu bulundu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir markette 7 saniyede cep telefonu çalan şahıs, polisin çalışması sonucu bulundu. Şahsın 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi.
Olay, Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Zeynettin Batan’a ait market önüne gelen 45’li yaşlardaki bir şahıs, Batan’ın dükkanın arka tarafına geçtiğini fark etti. Fırsattan yararlanan şahıs, dükkana girerek Batan’ın masa üstünde bulunan cep telefonunu alıp, koşarak kaçtı. Bir süre sonra masanın başına gelen Batan, telefonunun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Batan, telefonunun çalındığını anladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın 7 saniyede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlaşıldı.

7 saniyede markete girdi çıktı, 7 yıl kesinleşmiş cezası ortaya çıktı
Batan, durumu Kızıltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayı gerçekleştirenin M.A. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının 3 ayrı suçtan kaydının olduğu, toplamda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezasının olduğu belirtildi. M.A. hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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