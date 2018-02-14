7 suçtan sabıkalı kadın tutuklandı

Gaziantep’te 7 suç kaydı bulunan ve uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Emel T. isimli kadın tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbarı değerlendiren Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Emel T. isimli kadını takibe alındı. Olayla ilgili suç delillerine ulaşan polis operasyon sonucu kadını Nizip ilçesi Namık Kemal Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Polis ekipleri burada yaptıkları aramalarda bir miktar ateş buz diye tabir edilen metafetamin, bir miktar bonzai, 7 bin TL para, 2 adet hassas terazi ile katkı maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, emniyette ifade işlemleri tamamlanan Emel T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başbakan Yıldırım'dan Afrin'de düşen helikoptere ilişkin açıklama
Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler
Olimpiyat'ı bırak, Penis Parkı'na bak
Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası
Korkunç olay! Genç kadın sokak ortasında yanarak can verdi
'Türkiye’nin operasyonu ABD askerlerinin güvenliğini riske atıyor'
Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması
Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber
Son dönemlerin en büyük iç göçü başladı
Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi
Kadın gardiyan, azılı katili 'seks kölesi' yaptı!
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık para gönderebilirsiniz...
Okuyucu Yorumları 0 yorum