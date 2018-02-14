7 suçtan sabıkalı kadın tutuklandı

Gaziantep’te 7 suç kaydı bulunan ve uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Emel T. isimli kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbarı değerlendiren Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Emel T. isimli kadını takibe alındı. Olayla ilgili suç delillerine ulaşan polis operasyon sonucu kadını Nizip ilçesi Namık Kemal Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Polis ekipleri burada yaptıkları aramalarda bir miktar ateş buz diye tabir edilen metafetamin, bir miktar bonzai, 7 bin TL para, 2 adet hassas terazi ile katkı maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, emniyette ifade işlemleri tamamlanan Emel T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.