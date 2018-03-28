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7 tavuk çalan şüpheli 20 dakikada yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 07:55 | Son Güncelleme

Konya’da bir evin bahçesinden 7 tane tavuk çalan şüpheli 20 dakika içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.Olay saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Şehit Gönül Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evin bahçesinde meydana geldi.

7 tavuk çalan şüpheli 20 dakikada yakalandı

Konya’da bir evin bahçesinden 7 tane tavuk çalan şüpheli 20 dakika içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Şehit Gönül Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir evi bir süre takip eden Erkan C.(33) daha sonra bahçedeki kümesin kilidinin açık olduğunu fark etti. Şüpheli kümese girerek 7 adet tavuğu yanında getirdiği çuvala doldurarak olay yerinden kaçtı. Bahçeden gelen sesleri duyan ev sahibi Safiye D. kümesin kapısının açık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Karakulak Mahallesi civarına yönlendirilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırma sonucu şüpheli Erkan C.’yi Yeniceler Caddesi üzerinde çaldığı tavuklarla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli Erkan C. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiği sırada kendini görüntüleyen gazetecilere “Bulurum ama ben seni” diyerek tehdit etmesi dikkat çekti. Erkan C. daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Poliste 8 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli Erkan C.’nin ilk ifadesinde çaldığı tavukları uyuşturucu veya 20 ila 30 lira karşılığı sattığını söylediği öğrenildi.

7 tavuk çalan şüpheli 20 dakikada yakalandı

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