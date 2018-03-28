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7 terörist böyle öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 17:14 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde eylem için sığınaktan çıkıp Tunceli-Erzincan yoluna inmeye çalışan 7 teröristin etkisiz hale getirilme anı kameralara yansıdı.Tunceli Valiliği dün Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, bunlardan birinin boynunda ve elinde haç işareti bulunan sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt’ın turuncu listede, Baran Kod adlı Haydar Gül’ün ise gri listede arandığını açıklamıştı.Kandil’den aldıkları eylem talimatı nedeniyle sığınaktan çıktığı belirlenen ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 1 adet roket atar, 2 adet M-16, 5 adet kalaşnikof, 1 adet sırt telsizi,4 adet el telsizi, 12 adet şarjör, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Öte yandan, dün yapılan operasyon anıyla ilgili görüntüler de ortaya çıktı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde eylem için sığınaktan çıkıp Tunceli-Erzincan yoluna inmeye çalışan 7 teröristin etkisiz hale getirilme anı kameralara yansıdı.
Tunceli Valiliği dün Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, bunlardan birinin boynunda ve elinde haç işareti bulunan sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt’ın turuncu listede, Baran Kod adlı Haydar Gül’ün ise gri listede arandığını açıklamıştı.
Kandil’den aldıkları eylem talimatı nedeniyle sığınaktan çıktığı belirlenen ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 1 adet roket atar, 2 adet M-16, 5 adet kalaşnikof, 1 adet sırt telsizi,4 adet el telsizi, 12 adet şarjör, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Öte yandan, dün yapılan operasyon anıyla ilgili görüntüler de ortaya çıktı.

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