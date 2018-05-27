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7 yaşında oturamadığı okul sırasına 65 yaşında oturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, annesinin 7 yaşındayken okula göndermemek için köydeki öğretmenin 'zihinsel engelli' sanması için yüzüne çamur sürdüğü Hatice Hırabaş, ömrü boyunca unutamadığı okul özlemini 65 yaşında dindirdi.

7 yaşında oturamadığı okul sırasına 65 yaşında oturdu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, annesinin 7 yaşındayken okula göndermemek için köydeki öğretmenin 'zihinsel engelli' sanması için yüzüne çamur sürdüğü Hatice Hırabaş, ömrü boyunca unutamadığı okul özlemini 65 yaşında dindirdi. Hatice Hırabaş, Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursta okuma ve yazma öğrendi.
Hatice Hırabaş'ı annesi okula göndermemek için 7 yaşında yüzüne çamur sürerek köydeki öğretmene götürdü. Annesinin "Kızım zihinsel engelli" sözlerine öğretmen inanmasa da ailesi Hatice Hırabaş'ı köyde hayvanlara bakıp çobanlık yapması için okula göndermedi. Yaşadığı olayı unutamayan ve köyde yıllarca kendisiyle 'deli' diye dalga geçilen Hatice Hırabaş, oturamadığı okul sırasına 65 yaşında oturarak okuma ve yazma öğrendi. Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi'nin Rüzgarlı İlkokulu'nda açtığı okuma ve yazma kursuna giden Hatice Hırabaş, azmi ve çalışkanlığıyla kısa sürede okuma ve yazmayı öğrendi.
Evli ve 2 çocuk annesi Hatice Hırabaş, çocukken okula gönderilmemesinin sebebinin köyde hayvanlara ve tarlada çalışacak olmasından dolayı olduğunu söyledi. Annesini suçlamadığını söyleyen Hatice Hırabaş, "Beni 7 yaşında okula yazdırdılar ama annem beni okula götürürken yüzümü çamurladı. Okula gittiğim zaman öğretmen bana elinde ve ayağında kaç parmak var, annen ve babanın ismi gibi şeyler sordu. Annem benim için 'deli' demişti. Öğretmen anneme 'Sensin deli' dedi. Benim okuldan kaydımı silmedi. Sonra araya köyde büyükler girdi. Öğretmen de bir daha beni arayamadı. Ben çok istiyordum okumayı ama olmadı. Çok okumak istedim. Çocuklarım liseyi bitirdi, hiçbir şey olamadılar. Ben belki bir şey olurdum. Burada çok şeyler öğrendim. Kitap okuyoruz, yazıyoruz. Bundan sonra bir hayalim yok. Gittiğim yerde kendi ihtiyacımı karşılasam, bankada, hastanede kendi işimi halletsem yeter bana. 7 yaşında oturmak istediğim sıralara 65 yaşında oturdum. Olsun, sağlık olsun.Gittiği yere kadar kursa gideceğim. Okumanın yaşı yok. Okumak ve yazmak içimde ukde kaldı. O çok istediğim okul sıralarına şimdi oturabildim. Çok mutluyum. Kendi işimi halledecek kadar okuyup yazabiliyorum" dedi.
Okuma ve yazma kursunun eğitmeni İsmail Tekin de hikayesini dinlediğinde şaşırdığı Hatice Hırabaş'ın çalışkanlığı ve öğrenme isteğiyle örnek bir öğrenci olduğunu söyledi.

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7 yaşında oturamadığı okul sırasına 65 yaşında oturdu7 yaşında oturamadığı okul sırasına 65 yaşında oturdu7 yaşında oturamadığı okul sırasına 65 yaşında oturdu7 yaşında oturamadığı okul sırasına 65 yaşında oturdu

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