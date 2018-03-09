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7 yaşındaki çocuğu sınıfın içerisinde döverek bu hale getirdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 7 yaşındaki Efe Tuğrap T. iddiaya göre, sınıf arkadaşının abisi 20 yaşındaki İ.S. tarafından öğle arasında sınıfın içinde dövüldü. Efe Tuğrap T.'nin ailesi hastaneden darp raporu alarak İ.S.’den şikâyetçi oldu.

Tekirdağ Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 7 yaşındaki bir çocuğun okul dışından gelen 20 yaşındaki bir kişi tarafından sınıfta darp edildiği iddia edildi.

'BENİ DUVARA VURDU'

Efe Tuğrap T.'nin annesi Sibel T., İ.S.’nin daha önceden çocuğuna takıntılı olduğunu, kendisini uyardığını fakat İ.S.’nin, kendisini iterek duvara savurduğunu iddia etti. Tokgöz, "Daha önce karne gününde karşılaştık bununla. Dedim ki ‘Bak, benim çocuğuma vurma sen çok büyüksün o çok küçük.’ Beni duvara savurdu. ‘Seninle benim işim yok’ dedi. Biz yine bir şey yapmadık. Okul müdürleri bir daha okula almayacaklarını söyledi. Sadece kardeşine yemek getiriyor okul tam gün olduğu için" dedi.

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'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİNİN BOZULMASINI İSTEMİYORUM'

İ.S.’nin öğle arasında sınıfta çocuğunu dövdüğünü söylen Tokgöz, "Bunu gözünden kaçırmışlar. O gün öğretmen öğle yemeğindeydi, bir nöbetçi öğretmenle müdür yardımcısı kalıyor okulda. İçeri girmiş, bakmış öğretmen falan yok. Benim oğlum çöp kutusuna gittiği sırada geri dönerken bunun ellerinden tutup havaya asmış daha sonra ayaklarından tutup havaya kaldırmış. Çocuğumu yere indirince benim çocuk da ona yerde tekme atmış. Daha sonra 20 yaşındaki veli buna tekme atarak tahtaya savurdu. Biz okul çıkışında bunu öğrendik. Çocuğumun okulda psikolojisinin bozulmasını istemiyorum. Çok ağladı, çok korktu, bunun her türlü önleminin alınmasını istiyorum" dedi.

Efe Tuğrap T. ise yaşananları anlatarak, "O benim ellerimden ve ayaklarımdan tutarak havaya kaldırdı. Ondan sonra ben ona tekme attım o da bana tekme attı, ben tahtaya yapıştım. Omzum acıdı" dedi. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan konunun takipçisi olacaklarını söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dayak Tekirdağ Süleymanpaşa Namık Kemal İlköğretim Okulu

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öldürmeye kast etmiş manyak.
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