7 yaşındaki Halil'i, Kelkit Çayı'nda arama çalışması sürdürülüyor

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, parkta oynadığı sırada kaçan topunu almak isterken Kelkit Çayı'na düşüp, kaybolan Halil Karaçam'ın (7) bulunması için arama çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına Ordu'dan gelen dalgıç polisler ve JAK ekipleri de katıldı.
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrettin- Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Halil, arkadaşlarıyla birlikte parkta oynadığı sırada Kelkit Çayı kenarına kaçan topu almak için gidip, bir daha dönmedi. Suya düştüğü sanılan çocuk için ilk gün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün yapılan aramada ise en son görüldüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, su içinde ayakkabısının teki bulundu. Dün gün boyu sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararması ile çalışmalar sonlandırıldı.
ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLDİ
Kelkit Çayı'nda arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ordu'dan gelen dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de çalışmalara katıldı. Arama çalışmalarının bugün de geniş alanı kapsayacak şekilde sürdürüleceği belirtildi. Çalışmalar, Halil Karaçam'ın yakınları tarafından da izleniyor.
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