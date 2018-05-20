HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

7 yaşındaki yeğenini av tüfeğiyle yanlışlıkla vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, babasına, istediği av tüfeğini götürürken tetiğe yanlışlıkla basan Dilek U.

7 yaşındaki yeğenini av tüfeğiyle yanlışlıkla vurdu

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da, babasına, istediği av tüfeğini götürürken tetiğe yanlışlıkla basan Dilek U. (21), yeğeni Mahmutcan U.'yu (7) vurdu. Mahmutcan Uz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, dün, Vezirköprü ilçesi Beşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim U., iddiaya göre, kızı Dilek U.'dan evdeki av tüfeğini dışarı getirmesini istedi. Evin önündeki babasına tüfeği uzatan Dilek U., yanlışlıkla tetiğe bastı. Ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar, evlerinin önünde oynayan yeğeni, Beşpınar İlkokulu 2'nci öğrencisi Mahmutcan U.'nun çenesine isabet etti. Ağır yaralanan Mahmutcan U., olay yerinde hayatını kaybetti. Yeğeninin ölümüne neden olan Dilek U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mahmutcan U.'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi, bugun sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.
Mahmutcan U. için saat 10.00’da, Beşpınar Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Mahmutcan U.'nun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

7 yaşındaki yeğenini av tüfeğiyle yanlışlıkla vurdu

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Adıyaman'da 3 iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklamaAdıyaman'da 3 iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama
Çadırda havasız kalan 100 koyun telef olduÇadırda havasız kalan 100 koyun telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.